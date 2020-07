Jastrzębska biblioteka organizuje kolejne wirtualne spotkanie. Kto tym razem będzie jego bohaterem?

Pasja do sportu nie zawsze idzie w parze z pasją do czytania książek, ale zdarzają się wyjątki i takie połączenie jest możliwe. Żywym dowodem na to jest Jakub Kornhauser, z którym spotkanie organizuje jastrzębska Miejska Biblioteka Publiczna.

- 30 lipca o 18.00 w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki jastrzębskiej MBP będzie można porozmawiać z poetą, literaturoznawcą, eseistą i miłośnikiem jazdy na rowerze - Jakubem Kornhauserem - informuje organizator wydarzenia, Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.

Spotkanie odbędzie się w formie wirtualnej na Facebooku biblioteki, a jego głównym tematem będzie książka „Premie górskie najwyższej kategorii”.

- W „Premiach…” autor zabiera czytelnika na jedyną w swoim rodzaju rowerową wyprawę po premiach górskich na rogatkach Krakowa. Punkty te są usytuowane w najbardziej tajemniczych zakątkach miasta, wśród starych chat i zagajników, między zapomnianymi kapliczkami a ruinami fabryk i magazynów. Skrzypienie starej kolarzówki wyznacza rytm opowieści, łączących baśniową gawędę z przewodnikiem krajoznawczym, eseistyczną swobodę z precyzją kronikarza - mówią organizatorzy, zachęcając do wzięcia udziału w spotkaniu.