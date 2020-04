Jastrzębski Węgiel gotowy dokończyć rozgrywki w Lidze Mistrzów

Problemy z grą w europejskich pucharach rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów los skojarzył Jastrzębski Węgiel z włoskim Itas Trentino. Zarząd, siatkarze i sztab szkoleniowy jastrzębian zdecydowały się wówczas nie jechać do Włoch, gdzie były już przypadki zakażenia, by nie ryzykować zdrowiem zawodników.

- Zarząd KS Jastrzębski Węgiel S.A. informuje, że w związku z zawieszeniem rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020 na etapie ćwierćfinałów i brakiem dalszych decyzji Europejskiej Konfederacji Siatkarskiej (CEV) w tym zakresie, wystosowaliśmy pismo do CEV, w którym nasz klub wyraził wolę dokończenia bieżącej edycji tych rozgrywek w późniejszym terminie, jeżeli zapadnie takowa decyzja europejskich władz siatkarskich i jeżeli będzie to możliwe w obliczu panującej pandemii COVID-19. Stale podkreślamy, że zdrowie zawodników jest najważniejsze - czytamy w wystosowanym przez JW piśmie.

Obecnie rozgrywki Ligi Mistrzów są zawieszone do odwołania i nie wiadomo czy zostaną w ogóle wznowione. Mimo wcześniejszej decyzji o wycofaniu się z gry, zarząd Jastrzębskiego Węgla do spółki z siatkarzami postanowił, że jeśli rozgrywki zostaną przywrócone, klub wróci do rywalizacji.

Jednocześnie Jastrzębski Węgiel nadal stara się o możliwość gry w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. Zakończony sezon w PlusLidze na 4. pozycji co prawda nie uprawnia Pomarańczowych do występów w LM, ale klub szuka innego rozwiązania. Miałby nim być wniosek do CEV o włączenie jastrzębian do kolejnej edycji Ligi Mistrzów ze względu na brak możliwości dokończenia obecnych rozgrywek. Obejmowałby on również inne zespoły, które utraciły taką sposobność.

Specjalne pismo w tej sprawie zostało już przez Pomarańczowych wysłane do federacji siatkówki. Klub nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.