Jastrzębski Węgiel ma nowego trenera. Kto w funkcji szkoleniowca zastąpił Slobodana Kovaca? To znana postać w Jastrzębiu

Jak można się było spodziewać (spekulowano o tym już od dłuższego czasu), nowym trenerem Pomarańczowych został ogłoszony dotychczasowy trener przygotowania motorycznego, Luke Reynolds. Australijczyk w przeszłości pełnił już funkcję szkoleniowca jastrzębian, tymczasowo zastępując Roberto Santilliego.

- Stawiamy na dobrze znanego nam, można by nawet rzec „swojego” człowieka. Pierwszym trenerem Jastrzębskiego Węgla w nowym sezonie będzie osoba wywodząca się z klubu, z jego wnętrza. W taki właśnie sposób traktujemy Luke’a Reynoldsa. I wiem, że on również czuje więź z naszym klubem, jest z nim emocjonalnie związany - wyjaśnia powody dla których Jastrzębski Węgiel zdecydował się postawić na Australijczyka, prezes JW Adam Gorol.

- W minionym sezonie w trudnym dla nas momencie bez wahania podjął się dużego wyzwania i doskonale mu sprostał. Już wtedy pokazał, że jest trenerem zdolnym, ambitnym, głodnym sukcesu i że warto na niego stawiać. Co równie istotne, poza fachowością wprowadza on do zespołu mnóstwo pozytywnej energii. Jestem przekonany, że od strony merytorycznej Luke jest gotowy do nowej roli w klubie. Uważamy, że to jest jego czas i będziemy go mocno wspierać – dodaje Gorol.