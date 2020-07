Jastrzębski Węgiel rozpoczął przygotowania do sezonu

- Przez ostatnie cztery miesiące pracowałem w domu nad tym, by przygotować wszystko do tego momentu, który dzisiaj nastąpił. Teraz to już tylko towarzyszy mi radość z bycia z zawodnikami w hali oraz na boisku i możliwość rozpoczęcia pracy, która będzie ukierunkowana na start nowego sezonu – przyznał Luke Reynolds, który pierwszymi zajęciami zadebiutował w pracy z zespołem.