Jechał bez uprawnień. Prawie spowodował kolizję z policją!

17-latka po marihuanie leżała w parku, trafiła do szpitala

Do szpitala trafiła 17-latka, która leżała na trawie w parku. Pogotowie wezwała do niej mieszkanka, która zauważyła, że z dziewczyną dzieje się coś złego. Szybko okazało się, że to przez marihuanę, którą dał jej 52-latek.