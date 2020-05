JSW: już 1396 przypadków zarażenia koronawirusem. W Pniówku 1257, ale niebezpiecznie rośnie liczba chorych w KWK Zofiówka - 113

Kolejna kopalnia zagrożona z powodu pandemii koronawirusa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Po Pniówku, który od dłuższego czasu pracuje “na pół gwizdka”, gdyż tam u co czwartego pracownika stwierdzono koronawirusa, niebezpiecznie sytuacja rozwija się także w Zofiówce. W weekend odnotowano tam 113 przypadków koronawirusa! Do znaczny wzrost (w miniony czwartek było tam zaledwie 18 chorych). Łącznie w niedzielę, 24 maja, w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 1386 przypadków zarażenia koronawirusem.

Od soboty przybyło 43 chorych. Władze JSW podjęły decyzję, by badaniami przesiewowymi objąć wszystkich pracowników, począwszy od Zofiówki. Pod kopalnią stanął namiot, gdzie pobierane są próbki. Pracownicy dostają SMS powiadomienia o terminie zgłoszenia. Władze firmy mają nadzieję, że mimo wszystko nie dojdzie do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiadomo, że pandemia poważnie uderzyła w finanse JSW. W pierwszym kwartale zanotowała 200 milionów złotych strat. Już w połowie marca w JSW opracowano i przyjęto plany awaryjne obejmujące działania dla zapewnienia ciągłości działania w warunkach pandemii. W wyniku prowadzonych działań prewencyjnych grupa poniosła szereg kosztów związanych m.in. z zakupem namiotów, termometrów bezdotykowych, kombinezonów ochronnych, masek medycznych, rękawiczek, środków oraz sprzętu służących do dezynfekcji. W pierwszym kwartale 2020 roku te koszty wyniosły 1,8 mln zł.

- Zahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie popytu na stal, spadek produkcji stali skutkowały mniejszym zapotrzebowaniem na surowce do jej produkcji w marcu i kwietniu. Spodziewamy się w najbliższych tygodniach ożywienia gospodarczego – ocenia Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.