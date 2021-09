Koniec sporu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związki zawodowe porozumiały się z zarządem spółki. Górnicy dostaną podwyżki i nagrody Piotr Chrobok

Zarząd JSW doszedł do porozumienia z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi spółki. arc.

Koniec sporu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Nowy zarząd spółki i działające przy niej Reprezentatywne Organizacje Związkowe doszły do konsensusu. Związkowcy porozumieli się z szefostwem JSW co do podwyżek, a także wypłaty jednorazowej premii. Koszt jaki poniesie spółka to niecałe 140 milionów złotych.