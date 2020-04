Polskie mieszkania w czasach PRL. Jak wyglądały? Pamiętacie jeszcze? Mamy zdjęcia z lat 60, 70 i 80-tych!

W trudnych czasach PRL mało kto z nas myślał o pięknym wyposażeniu mieszkań, zwłaszcza, gdy sklepowe półki w czasach słusznie minionych świeciły pustkami. Lata 50-60 to obowiązkowo piec kaflowy w każdym domu. To najtrudniejsze czasy, powojenne, gdy dosłownie brakowało wszystkiego. Surowe wnętrza mieszkań z tych czasów, które odnaleźliśmy na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego, często zaskakują przedwojennymi, pięknymi meblami. Ludzie ratowali, co się dało, więc te ocalałe znalazły się w nowych mieszkaniach.

Lata 60-70, to czasy budowy wielkiej płyty. W domach naszych dziadków z pewnością znajdziecie jeszcze pstrokate dywany w tureckie wzory, potężne meblościanki, które obowiązkowo wypełniały wnętrza – na ścianach królowała boazeria, do późnych lat 80. Ozdobne kryształy, okrągłe żyrandole dopełniały całości. Zobaczcie dawne zdjęcia z NAC. Prawda, że miały swój urok?