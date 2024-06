Rajd Rowerowy Szutry Śląskie przejedzie ulicami Jastrzębia-Zdroju. Cykliści będą mieli do pokonania długi dystans. Będzie też sporo atrakcji Piotr Chrobok

Rajd Szutry Śląskie dotąd odbył się w Rybniku i Bielsku-Białej. Teraz zawita do Jastrzębia. mat. organizatora

Dwa warianty trasy: teoretycznie krótszy, ale także długi, bo liczący sobie ok. 60 kilometrów oraz dłuższy, którego dystans wynosi ok. 120 kilometrów będą mieli do pokonania uczestnicy rajdu rowerowego Szutry Śląskie, który przejedzie przez Jastrzębie. Ma w nim wziąć udział około 100 rowerzystów. Dla uczestników rajdu, ale nie tylko przygotowano sporo atrakcji, które mają zapewnić służby mundurowe.