Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali koronawirusa. Pomarańczowi wrócili do treningów. Wkrótce czeka ich wylot na mecz w Lidze Mistrzów Piotr Chrobok

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla po ponad tygodniowej izolacji spowodowanej wykryciem w ich szeregach przypadków COVID-19 wrócili do treningów. Pomarańczowi muszą ostro wziąć się do pracy, bo niebawem czekają ich mecze w Lidze Mistrzów i PlusLidze. Tymczasem, jak wskazuje kapitan Benjamin Toniutii, to wcale może nie być takie łatwe.