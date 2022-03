Smolasty w Jastrzębiu-Zdroju - ZDJĘCIA. Eko-atrakcje i koncert na Dzień Recyklingu na placu WOŚP. Zobacz ZDJĘCIA Piotr Chrobok

Smolasty w Jastrzębiu-Zdroju - ZDJĘCIA. Były też warsztaty zero waste i pokaz mody ekologicznej z konkursem na najlepsze ubranie z opadów, którego zwycięzca otrzymał możliwość zaprezentowania go na targach we Włoszech. Radni Młodzieżowej Rady Miasta zorganizowali na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Dzień Recyklingu. Zobaczcie zdjęcia!