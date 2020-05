Szpital w Jastrzębiu kupił superlaparoskop. Lekarz ogląda operację na żywo w technologii… 3D. Zobaczcie zdjęcia

Testów na koronawirusa w woj. śląskim jest za mało

Testy na koronawirusa wykonywane są zaledwie 1 raz na 17000 mieszkańców. To dramatycznie mało! Do 27 marca w 4,5-mln woj. śląskim wykonano zaledwie 2655 testów na obecność koronawirusa. Wychodzi na to, że jeden test przypadł na 1700 mieszkańców.