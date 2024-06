Trwa głosowanie w Jastrzębskim Budżecie Obywatelskim. "Na mieście" będzie można spotkać mobilny punkt do oddawania głosów. Gdzie i kiedy?

Trwa głosowanie w JBO. "Na mieście" będzie obecny mobilny punkt do oddawania głosów

Głosować w JBO można na dwa różne sposoby: internetowo lub tradycyjnie. Ten drugi sposób polega na wrzuceniu karty do głosowania do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta. Jednak nie tylko.

Gdzie pojawi się mobilny punkt do głosowania w JBO?

W sumie ośmiokrotnie na terenie Jastrzębia pojawi się mobilny punkt do głosowania. Pierwsze ku temu możliwości już były. Był on obecny w Supersamie, a także na targowisku miejskim. W najbliższych dniach pojawi się jednak w kolejnych centrach handlowych, a także w miejscach, gdzie będą się odbywały wspomniane Dni Jastrzębia.

Jak informują w jastrzębskim magistracie - 6 i 10 czerwca będzie on dostępny w galeriach - kolejno w Galerii Zdrój oraz w Galerii Jastrzębie - w godz. 10:00-11:00 oraz 13:30-15:00. W dniach 7,8 i 9 czerwca, będzie tam, gdzie trwać będą Dni Miasta: na OWN-ie, Stadionie Miejskim i w Parku Zdrojowym. Głosowanie będzie możliwe od 16:00 do 18:00, 17:00 do 19:00 i ponownie od 16:00 do 18:00. 10 czerwca pojawi się on również w Domu Strażaka w Bziu, gdzie głosować będzie można przez godzinę - od 17:00 do 18:00.