Włoski gigant rywalem Jastrzębskiego Węgla w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pomarańczowi zapowiadają emocjonujące show!

Włoski gigant rywalem Jastrzębskiego Węgla w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pomarańczowi zagrają z Cucine Lube Civitanova. "Będziemy walczyć"

Rozstawienie miało dać łatwiejszego przeciwnika, a tymczasem los skojarzył Jastrzębski Węgiel z najtrudniejszym możliwym rywalem. Siatkarze Pomarańczowych poznali drużynę z którą przyjdzie jej powalczyć o awans do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów. W losowaniu, które odbyło się w Luksemburgu, Jastrzębskiemu Węglowi przypadła rywalizacja z włoskim Cucine Lube Civitanova.

- Lube to potężna „firma”, zespół który wiele razy wygrywał Ligę Mistrzów i jest „napakowany” gwiazdami. Ale z drugiej strony będziemy walczyć. Wyjdziemy, nie przestraszymy się. W zeszłym roku polski zespół pokazał, że nawet takie wielkie marki jak Lube można odprawiać z kwitkiem - zauważa Jakub Popiwczak, libero Jastrzębskiego Węgla, który liczy na powtórkę z historii tym razem w wykonaniu jastrzębian.

Finalista zeszłorocznej edycji CEV Champions League jest jednym z głównych faworytów do wygranej również w tej edycji. Zawodnicy z Jastrzębia wierzą jednak, że uda im się sprawić nie lada sensację. Powołują się przy tym na sukces innego polskiego zespołu - Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle - która utarła nosa Włochom w wielkim finale ubiegłych rozgrywek Ligi Mistrzów.

W powodzenie potyczek z włoskim potentatem wierzą także kibice. Fani Pomarańczowych zdają sobie sprawę z klasy rywala jastrzębian, ale jednocześnie znają potencjał ekipy trenera Andrei Gardiniego.

Co ciekawe, przeczucie, że Jastrzębski Węgiel w 1/4 finału Ligi Mistrzów trafi właśnie na Lube towarzyszyło samym siatkarzom. Półżartem, półserio można powiedzieć, że przeciwnika Pomarańczowym przewidział kapitan drużyny, rozgrywający, Benjamin Toniutti.

- Miałem przeczucie, że będzie to Lube i mam na to świadków (śmiech). Moja prognoza się potwierdziła - mówi Francuz, zapewniając, że jego koledzy z parkietu dają z siebie wszystko, żeby Polska drużyna ponownie stanęła na drodze Włochów do sukcesu.