Znalazła kartę bankomatową w Jastrzębiu... i nią płaciła. Grozi jej do 10 lat więzienia

Jastrzębscy mundurowi na al. Jana Pawła II wylegitymowali 2 osoby, które na ich widok bardzo się zdenerwowały. Stróże prawa podejrzewali, iż osoby te mogą mieć coś na sumieniu, i nie mylili się.

W trakcie legitymowania kobieta dobrowolnie wydała kartę bankomatową, która jak oświadczyła, znalazła parę dni wcześniej. Mundurowi o całej sprawie powiadomili dyżurnego jastrzębskiej komendy, który poinformował policjantów, iż parę godzin wcześniej właściciel tej karty zgłosił jej zagubienie. Jastrzębianin, gdy zorientował się, że nie ma karty, zalogował się na swoje konto i zauważył, iż z jego konta dokonano 15 różnych transakcji na kwotę ponad 500 złotych.

Kobieta trafiła do policyjnej celi. Usłyszała już zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi jej teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy! Chrońmy swoją tożsamość!

Złodzieje skutecznie potrafią wykorzystać przywłaszczone dokumenty tożsamości, czy kartę płatniczą. Pamiętajmy, aby utratę dokumentów lub karty płatniczej zgłosić w urzędzie, który dany dokument wydał oraz w banku celem jego zastrzeżenia.

Kradzież albo zgubienie dokumentów tożsamości lub karty płatniczej to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby uniknąć problemów, skradziony dokument należy jak najszybciej zastrzec. Wystarczy zgłosić dokument w jednym z banków.