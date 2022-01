Afera gospodarcza na Śląsku: 12 osób zasiądzie na ławie oskarżonych za oszustwa podatkowe. Wyłudzili ponad 1 milion złotych

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Rybniku – tam 12 oskarżonych odpowie za „wystawianie lub posłużenie się nierzetelnymi fałszywymi fakturami o wartości ponad 2,5 mln zł , które użyte zostały do dokonania oszustw podatkowych i zaniżenia podatku VAT i podatku dochodowego PIT w łącznej kwocie 1 mln zł”.

Śledztwo było zakrojone na szeroką skalę w całej Polsce. Policjanci Wydziału Przestępstw Gospodarczych Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu- Zdroju na polecenie prokuratora wykonywali czynności na terenie całego kraju m. in. w Warszawie, Wrocławiu i Gliwicach gdzie zabezpieczyli fałszywe faktury i dokonali zatrzymań głównych przestępców.