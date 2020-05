Jastrzębie-Zdrój: restauracje już czekają na klientów. Byliśmy w Starym Zdroju, gdzie w poniedziałek ustawiano ogródek letni

Także obsługa przygotowana, po każdym kliencie stoliki są dezynfekowane, kelnerki noszą oczywiście maseczki i rękawiczki. Ze stołów musiały też zniknąć ozdoby, elementy dekoracji. W toaletach obowiązkowo środki do dezynfekcji. W Zdroju w poniedziałek, 18 maja, można było spotkać wielu spacerowiczów. Jagódka serwuje smakołyki na wynos, na lody połasiła się pani Aneta z synami - Macikiem i Krzyśkiem - których spotkaliśmy na rowerowym wypadzie. Usiedli na skwerku przy Jagódce. - Super pogoda, trzeba wykorzystać – mówi nam pani Aneta. mieszkanka dzielnicy. Aneta. W samej kawiarni jeszcze dzisiaj zamknięta była sala ze stolikami w środku. - Szef zdecyduje, kiedy otwieramy – usłyszeliśmy.

- Biorąc pod uwagę powierzchnię, na sali może przebywać 45 osób u nas. Długa była przerwa, mamy nadzieję, że szybko wróci do normy. Wszyscy już bardzo tęskniliśmy za pracą i za klientami – powiedziała nam menadżerka restauracji, pani Monika Bednarczyk.

W Starym Zdroju restauracja w środku już przygotowana, stoliki ustawione tak, by na przestrzeni 4 metrów, mógł przebywać jeden klient.

To już pewne, Jastrzębie-Zdrój budzi się do życia. W poniedziałek, 18 maja, pootwierane puby, kawiarnie, restauracje, które czekają na klientów. Nasz dziennikarz był w popularnej restauracji Stary Zdrój, gdzie praca na przyjęcie klientów trwała na całego.

Wiele osób już dziś zastanawia się, co jest dozwolone, a co nie. Nowy reżim sanitarny określa np. tak szczegółowe kwestia jak wyjście do toalety, kolejki, odległość od stolików i z kim będziemy mogli przy nich usiąść.

Wśród wymogów i zaleceń dla barów i restauracji są m.in.: