Prezydent Jastrzębia apeluje do premiera. Powód? Przymusowa kwarantanna dla pracujących w Czechach

- Obowiązkowa kwarantanna dla mieszkańców naszego regionu pracujących w Republice Czeskiej to ogromny problem i coraz realniejsze widmo utraty pracy. Setki mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy codzienne dojeżdżali do pracy w zakładach przemysłowych i kopalniach w sąsiednich, czeskich miejscowościach z dnia na dzień utracili możliwość dojazdu do pracy, a co z tym związane możliwość zarobku, często stanowiącego jedyne źródło utrzymania danej rodziny - napisała Hetman.

Poniżej pełna treść listu prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anny Hetman do premiera Mateusza Morawieckiego.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU. 2020 poz.522) zwracam się do Pana Premiera z pilną prośbą o przyjęcie rozwiązań systemowych, umożliwiających objęcie tych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, którzy do chwili obecnej byli zatrudnieni w zakładach po czeskiej stronie granicy, pomocą państwa lub dedykowanym i sfinansowanym programem osłonowym.

Setki mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy codzienne dojeżdżali do pracy w zakładach przemysłowych i kopalniach w sąsiednich, czeskich miejscowościach z dnia na dzień utracili możliwość dojazdu do pracy, a co z tym związane możliwość zarobku, często stanowiącego jedyne źródło utrzymania danej rodziny.

W pełni rozumiem nadzwyczajną i niespotykaną sytuację, w której się znaleźliśmy, i wynikająca z niej troskę o jak najlepsze zabezpieczenie naszego kraju. Nie może jednak ona odbywać się kosztem konkretnych osób, którym wprowadzonym rozporządzeniem wskazano - jako alternatywę utraty pracy, kilkunastodniową rozłąkę z rodzinami poprzez zamieszkanie po stronie czeskiej, pozostawiając im jeden dzień na podjęcie tak istotnej decyzji.

Jastrzębianie zatrudnieni u czeskiego pracodawcy, objęci przymusową 14-dniową kwarantanną, podkreślają, że inni obywatele powracający z zagranicy są objęci świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem pracownicy czeskich zakładów mogą jedynie liczyć na zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odbywaniu kwarantanny, bez idącego za tym wsparcia finansowego.

Programy osłonowe lub dedykowane wsparcie dla tych pracowników mogłoby być realizowane przez władze samorządowe za pośrednictwem jednostek im podległych lub poprzez Powiatowe Urzędy Pracy.

Jednocześnie zawracam się do Pana Premiera z apelem o ewentualną możliwość

modyfikacji wspomnianego rozporządzenia w sposób, z jednej strony umożliwiający prace w

czeskich zakładach, a z drugiej intensyfikując dotychczasową, już i tak bardzo szczegółową kontrole sanitarną jastrzębian pracujących po czeskiej stronie granicy. każdym z tych działań deklaruję pełną współpracę i wsparcie ze strony władz samorządowych Jastrzębia-Zdroju.

Szanowny Panie Premierze, Jastrzębie-Zdrój, tak jak każdy samorząd w kraju, w obecnej sytuacji mierzy się z niespotykanym wyzwaniem, jakim jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Jednym z jego filarów jest bez wątpienia bezpieczeństwo gospodarcze i pewność o przyszłość swoją i swojej rodziny. Dlatego zwracam się do Pana Premiera dzisiaj, w przededniu prac Sejmu RP, na którym Posłowie będą debatowali o pakietach osłonowych dla polskiej gospodarki. Zwracam Pana uwagę na ten problem i apeluję o przyjęcie rozwiązań, które umożliwią nam, samorządowcom przygranicznych miast skuteczną osłonę naszych mieszkańców.