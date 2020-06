Rodzina górnika z Zofiówki błaga o pomoc: "Od 20 dni jesteśmy zamknięci w domu bez wymazów"

Dzwonią do Sanepidów w Wodzisławiu i Warszawie, piszą listy do Ministerstwa Zdrowia, błagają o pomoc. Wszystko na nic. Rodzina pani Barbary, której partner pracuje na kopalni Zofiówka, od dwudziestu dni jest na kwarantannie i nie może doczekać się na wymazy. Mieszkają w Połomi w pow. wodzisławskim.

- W domu jest dziecko z niepełnosprawnością - ZA i ADHD, które potrzebuje terapii i rehabilitacji - mówi.

- W niedzielę pierwszy raz zadzwoniono do nas z Sanepidu z Wodzisławia. Poinformowali, że zgubili nas w systemie, obiecali pomoc, ale nadal nie ma pomocy – mówi pani Barbara.

Tłumaczy, że próbowali już wszystkiego.

- Dzwoniliśmy do Warszawy na infolinię z Sanepidu wiele razy. Zawsze składamy wniosek, by sanepid z Wodzisławia się z nami skontaktował. Potem Warszawa dzwoni do nas, czy się kontaktowali. Napisałem też maila do ministerstwa zdrowia, już ręce nam opadają. Wiem, że nie jesteśmy jedyni, że jest wiele osób które są zamknięte w domu, ale proszę nas zrozumieć . My jesteśmy 20 dzień na kwarantannie bez wymazów – błaga o pomoc.

Dodaje, że domy w okolicy objęte kwarantanną w tym samy terminie jak i poźniej są już po wymazach i czekają na koniec kwarantanny.