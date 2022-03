Są powody do dumy. JSW z potężnym zyskiem za 2021 rok: osiągnęła niemal miliard złotych Jacek Bombor

953 miliony złotych zysku - to wynik finansowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2021 rok. Największy wpływ na to miały rosnące ceny węgla koksowego na rynkach światowych. Jego ceny wzrosły o ponad 60 procent w porównaniu do 2020 roku.