Strzelali do psa jak do żywej tarczy. Nie da się wyciągnąć wszystkich kul z jego ciała, ale na operację i tak jest zbyt słaby

Gołkowice: Zwyrodnialec strzelał do psa! W ciele zwierzęcia był śrut i liczne zabliźnione rany. Ktoś zrobił sobie z psa żywą tarczę?

Szok, skandal, dramat. Brakuje słów by opisać to zdarzenie. W Gołkowicach znaleziono nieprzytomnego psa. Wszystko wskazuje na to, że ktoś potraktował go jako żywą tarczę. W ciele zwierzęcia znaleziono śrut, było też kilka zabliźnionych ran. O skandalicznej sytuacji poinformowali wolontariusze ze stowarzyszenia PSYjaciele z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawcy szuka policja. Jest apel o pomoc w jego schwytaniu .