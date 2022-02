Żelazny Szlak Rowerowy przyjazny rowerom elektrycznym. Na trasie stanęły ładowarki do "elektryków". Pojawiły się także stacje naprawcze Piotr Chrobok

Stacje naprawcze i ładowarki do rowerów elektrycznych UM Jastrzębie-Zdrój Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Stacje do nieskomplikowanej naprawy roweru, a także ładowarki do rowerów elektrycznych. To dwie nowości, z których mogą już korzystać cykliści jeżdżący trasą Żelaznego Szlaku Rowerowego. Mają one korzystnie wpłynąć na komfort rowerzystów. Podobne punkty są już po drugiej stronie granicy rowerowej trasy, w Czechach.