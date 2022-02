Związki zawodowe JSW SiG też chcą podwyżek dla swoich pracowników. Domagają się wzrostu pensji o 10% i premii. Spotkają się z zarządem SiG-u

Górnicy spółki-córki JSW, JSW SiG pójdą w ślady kolegów i też dostaną podwyżki? To niewykluczone. Działająca w spółce NSZZ Solidarność domaga się wzrostu wynagrodzeń swoich pracowników.

Związkowcy przedstawili władzom JSW SiG swoje żądania. Oprócz podwyżek wypłat, domagają się w nich także wzrostu wartości posiłków profilaktycznych, tzw. flapsów.

- Nasze postulaty to: od 1 stycznia 2022 roku wzrost stawek płac zasadniczych o 10% dla wszystkich stanowisk ujętych w Regulaminie Wynagrodzeń JSW, wzrost wartości posiłku profilaktycznego z kwoty 21 do 30 złotych - zaznacza w piśmie wysłanym do prezesa JSW SiG, Łukasza Dwornika, przewodniczący NSZZ Solidarność, Krzysztof Dąbek, który poprosił o możliwie jak najszybsze zorganizowanie spotkania w tej sprawie.