Wygląda więc na to, że doszło do pomyłki i nie było zakażeń koronawirusem rzekomo 22 osób (personel i pacjenci). Szpital nie działał od niedzieli, ale - jak czytamy w komunikacie - wznawia działalność we wtorek, 21 kwietnia, o godzinie 19.!

WAŻNE: Nie ma koronawirusa w jastrzębskim szpitalu. Szpital o godz. 19. wznawia działalność Wygląda więc na to, że doszło do pomyłki i nie było zakażeń koronawirusem rzekomo 22 osób (personel i pacjenci). Szpital nie działał od niedzieli, ale - jak czytamy w komunikacie - wznawia działalność we wtorek, 21 kwietnia, o godzinie 19.! Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że dnia 21.04.2020r. o godzinie 19.00 działalność szpitala zostaje wznowiona. Uruchamiamy Izbę Przyjęć, Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne oraz funkcjonowanie oddziałów w zakresie jak przed pojawieniem się zagrożenia epidemicznego. W trosce o pacjentów oraz personel szpitala wcześniejsze ograniczenia i procedury pozostają bez zmian. Zachęcamy do śledzenia dalszych komunikatów.- czytamy w komunikacie szpitala w Jastrzębiu-Zdroju.

Niestety, nadal szpital milczy na temat odpowiedzi na pytanie, SKĄD WZIĘŁA SIĘ TAKA POMYŁKA, która zablokowała działalność jednego z największych szpitali na Śląsku, który zatrudnia 1100 osób. Ile testów wykonano? Komu? Kto wykonywał badania testów, kto je zweryfikował? To ważna informacja nie tylko dla mieszkańców, ale i ponad 150 pacjentów, którzy martwili się przez ostatnie dni o swoje zdrowie. Na te pytania do tej pory nikt nie był w stanie nam odpowiedzieć. Nie ma ich także... urząd miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Nie zmienia się zatem liczba zarażonych w Jastrzębiu-Zdroju. Obecnie sanepid raportuje o 4 osobach zarażonych. 22 mieszkańców przebywa na kwarantannie orzeczonej decyzją sanepidu, 87 - w kwarantannie granicznej. Tak, jak raportowaliśmy wcześniej, jedna osoba została wyleczona, jedna osoba zmarła - wynika z danych sanepidu. WCZEŚNIEJ PISALIŚMY

CO Z BADANIAMI PRÓBEK W JASTRZĘBSKIM SZPITALU? Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo