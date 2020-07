Przegląd prasy z czerwca 2020 w Jastrzębiu-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd czerwca 2020 w Jastrzębiu-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lista lokali wyborczych w Jastrzębiu-Zdroju, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 12.07.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 2 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek o 16.20 przy ulicy 1 Maja w Gołkowicach (na granicy powiatu wodzisławskiego i Jastrzębia-Zdroju).