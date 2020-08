Przegląd tygodnia w Jastrzębiu-Zdroju, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jastrzębia-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jastrzębie-Zdrój: TOP 10 najlepszych restauracji w mieście. Tutaj zjecie smacznie! Sprawdźcie ranking”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Jastrzębie-Zdrój od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jastrzębie-Zdrój: TOP 10 najlepszych restauracji w mieście. Tutaj zjecie smacznie! Sprawdźcie ranking Jastrzębie-Zdrój. W naszym mieście roi się od restauracji. Zjeść można na każdym kroku - pytanie tylko, gdzie zjeść smacznie? Na portalu TripAdvisor pojawiło się zestawienie 10 najlepszych restauracji w Jastrzębiu. W galerii, zobaczcie, które z nich zasłużyły na takie miano! 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko. Z kim nie warto się wiązać? [29.08.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię!

📢 Te zasady będą obowiązywać od 1 września podczas powrotu uczniów do szkół. Zobacz, jakie wytyczne opracował GIS [LISTA] Od 1 września uczniowie wracają do klas. Podczas zajęć nie będą nosić maseczek, jednak Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej podały szczegółowe wytyczne, których będzie trzeba przestrzegać. O jakich dokładnie mowa? 📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało. 📢 Jastrzębianin Tomasz Maron przejdzie pieszo stu kilometrową trasę z Jastrzębia do Wisły. Chce w ten sposób pomóc choremu na SMA Maciusiowi 2-letni Maciuś Cieślik z Jankowic w powiecie pszczyńskim zmaga się z ciężką genetyczną chorobą – rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Szansą dla niego jest terapia genowa przeprowadzana w Lublinie. Jej koszt? 2 miliony dolarów. Trwa dramatyczna walka z czasem, w której pomóc chce jastrzębianin Tomasz Maron. Mężczyzna, by zwrócić uwagę na cierpienia chłopca i zachęcić do pomocy finansowej 2-latkowi przejdzie pieszo stu kilometrową trasę z Jastrzębia do Wisły i z powrotem.

📢 MZK Jastrzębie: bilet na komórkę. Wystarczy smartfon i aplikacja, by zapłacić za przejazd. Jak kupić bilet? Jak to działa? Pasażer instaluje aplikację na swoim smartfonie. Kupuje bilet, który wraz z kodem QR wyświetla się na ekranie telefonu… i gotowe. Tak zapłacimy za przejazdy w autobusach Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, które jeżdżą w 17 gminach na południu województwa śląskiego, m.in. Jastrzębiu-Zdroju, Pawłowicach, Suszcu, Żorach, Wodzisławiu, Rybniku, Czerwionce-Leszczynach. 📢 11 respiratorów w ramach akcji #WdzięczniMedykom przekaże dziś Fundacja JSW na Jasnej Górze. Trafią do dwóch placówek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz prowadzony przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu św. Józefa w Będzinie i Szpital Powiatowy w Radomsku-to placówki, do których trafi kolejnych 11 respiratorów zakupionych w ramach akcji.

📢 Szumowski musi wrócić! Ale... z wakacji MEMY. Łukasz Szumowski regeneruje się na Kanarach Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, spędza wakacje na wyspie Fuerteventura. To wyspa będąca częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich - pisze "Super Express". Czy Szumowskiemu uda się wrócić przed 1 września? Internauci martwią się, gdyż Szumowski na wakacje wybrał kraj, który miał zostać objęty zakazem lotów do Polski. Czy były minister zdąży wrócić na czas? Zobacz memy internautów. 📢 Włamanie do mieszkania w Jastrzębiu-Zdroju. Złodziej wszedł przez uchylone okno... Wystarczyła chwila, by złodziej splądrował i ukradł cenne przedmioty z mieszkania przy ulicy Wielkopolskiej. Sprawcy szuka policja 📢 Zabawki, którymi bawiły się dzieci niemal 100 lat temu. Jak spędzali czas w dzieciństwie nasi pradziadkowie? Półki w sklepach uginają się obecnie od najprzeróżniejszych zabawek. Dzieci i rodzice mają pełną dowolność w wyborze. Jednak na początku XX wieku dzieci nie miały tak wielu opcji.

📢 Szkoła w dobie pandemii koronawirusa. Jak będzie wyglądać nauka? Oto 10 pytań i odpowiedzi 1 września dzieci i młodzież wrócą do szkół. Placówki nie będą miały jednak wiele wspólnego z tymi, które dobrze znali. Będą obowiązywały w nich nowe zasady. Mało tego, w zależności od szkoły mogą znacznie różnić się od siebie. Wszystko przez to, że ogólne reguły nie są zbyt precyzyjne, a te szczegółowe dyrektor każdej szkoły może ustalić indywidualnie. Zadanie jest tym trudniejsze, że część powiatów objętych została strefami szczególnego zagrożenia transmisją SARS-CoV-2.

📢 Z dzieckiem po pijaku o 2 w nocy w Jastrzębiu. Świadek wezwał patrol policji Odpowiedzialnie zachował się mężczyzna, który powiadomił w środku nocy policjantów, widząc dziwnie zachowującą się parę z dzieckiem. Była 2 w nocy!

📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii. 📢 Rośliny domowe dla miłośników kotów. Zobacz, jakie kwiaty są bezpieczne dla kota O tym, że kot i kwiaty to nie jest dobre połączenie, wie większość miłośników jednych i drugich. Polecamy rośliny, które łatwe w uprawie i bezpieczne dla kotów. 📢 Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Zamienił też parę zdań z górnikami z Zofiówki 40 lat temu walczyli górnicy o wolność Polski, dziś walczy naród białoruski. Nasze strajki sprzed 40 lat i te dzisiejsze na Białorusi są podobne. Dlatego od nas płynie do nich wsparcie - mówił pod kopalnią Zofiówka premier Mateusz Morawiecki.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców