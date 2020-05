Żelazny Szlak Rowerowy w Jastrzębiu-Zdroju prawie gotowy. Otwarcie z końcem czerwca. Zobaczcie zdjęcia z całego odcinka fantastycznej trasy!

Osiem kilometrów jastrzębskiej części Żelaznego Szlaku Rowerowego wygląda wspaniale. Malownicza, poprowadzona dawnymi nasypami kolejowymi trasa, z pięknymi widokami – to robi wrażenie. Nie mamy wątpliwości, to najpiękniejsza trasa rowerowa na Śląsku i w Polsce.

- Dopinane są ostatnie prace, z końcem czerwca zostanie otwarta, nie mam wątpliwości, że to będzie wspaniała atrakcja Jastrzębia - cieszy się prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna Hetman.

Pani prezydent pochwaliła się zdjęciami na swoim oficjalnym profilu na Facebooku (zdjęcia jastrzębskiego odcinka także w naszej galerii).

Mamy zdjęcia także z jastrzębskiego pierwszego kilometra (pierwszy etap), otwartego jesienią 2018 roku, a także trzykilometrowego odcinka w Godowie!. Są miejsca postojowe dla rowerzystów, miejsca na posiłek, kosze na śmieci, a także tablice informacyjne. Żelazny Szlak Rowerowy w naszym regionie jest już więc praktycznie w całości gotowy. Ścieżka wykonana jest z mieszanki minieralno-poliuretanowej na podbudowie z betonu i na znacznym odcinku została zabezpieczona barierkami.

Kwota dofinansowania do odcinka jastrzębskiego wyniosła 3 mln 453 euro (ponad 8 mln zł) Przypomnijmy, pięć samorządów leżących bezpośrednio przy dzisiejszej granicy polsko-czeskiej postanowiło z problemu zamykanych i niewykorzystanych linii kolejowych, a także potencjału drzemiącego w historii kolejnictwa, stworzyć szansę na stworzenie unikatowego transgranicznego produktu turystycznego. Zapadła decyzja o budowie Żelaznego Szlaku Rowerowego łączącego Godów – Jastrzębie-Zdrój – Zebrzydowice – Petrovice u Karvine – Karvinę. Cała pętla, po polskieji czeskiej stronie, wynosi prawie 29 kilometrów.

Jastrzębski odcinek, choć obecnie dopieszczany, już cieszy się ogromną popularnością. Jest tam mnóstwo rowerzystów, ale także… spacerowiczów, rolkarzy.

- Wiemy, że wygląda to na fajne miejsce do spacerów, rolek, ale to trasa dedykowana tylko rowerom, więc nie będzie można tam spacerować, czy jeździć na rolkach po oficjalnym otwarciu – przypomina prezydent Hetman.